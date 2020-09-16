Гривня начала укрепляться. Итоги торгов на межбанке

В среду, 16 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,09/28,11, к закрытию котировки составили 28,04/28,06.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,04, максимальные – 28,125. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,06, максимальные – 28,145.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,2838/33,3075, к закрытию котировки составили 33,2161/33,2398.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3745/0,3752, к закрытию котировки составили 0,3740/0,3744.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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