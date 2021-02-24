Гривня немного укрепилась. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 24 февраля курс гривни по отношению к доллару вырос на 3 копейки, а по отношению к евро – на полкопейки.

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Автор заглавного изображения: Alimalisa

Анна Ишутина

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