Гривня ослабла. Итоги торгов на межбанке
17.11.2020, 17:12
Иллюстративное фото: pixabay.com
Во вторник, 17 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,09/28,11, к закрытию котировки составили 28,125/28,14.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,085, максимальные – 28,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,10, максимальные – 28,145.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,2782/33,2962, к закрытию котировки составили 33,3871/33,4049.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3680/0,3684, к закрытию котировки составили 0,3683/0,3686.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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