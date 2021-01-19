Гривня ослабла. Курс валют НБУ
19.01.2021, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 19 января курс гривни по отношению к доллару упал на 14 копеек, по отношению к евро – почти не изменился.
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