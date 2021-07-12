Гривня ослабла. Курс валют НБУ
12.07.2021, 08:00
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 12 июля курс гривни упал по отношению к доллару на 4 копейки, а по отношению к евро – на 9 копеек.
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