Гривня ослабла. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 20 декабря курс гривни относительно доллара упал на 6 копеек. По отношению к евро национальная валюта подешевела на копейку.

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Анна Ишутина

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