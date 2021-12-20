Гривня ослабла. Курс валют НБУ
20.12.2021, 07:00
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 20 декабря курс гривни относительно доллара упал на 6 копеек. По отношению к евро национальная валюта подешевела на копейку.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев • Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)Разместить вакансию
Киев • ЛІГА.net
Последние новости
Комментарии