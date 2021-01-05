Гривня ослабла. Курсы валют НБУ
05.01.2021, 08:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 5 января курс гривни по отношению к доллару упал на 16 копеек, а по отношению к евро – на 20.
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