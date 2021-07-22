Гривня ослабла. Официальный курс валют
22.07.2021, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 22 июля курс гривни снизился относительно доллара на 2 копейки, относительно евро- на 3 копейки.
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