Гривня ослабла. Официальный курс валют
24.12.2021, 07:00
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 24 декабря курс гривни относительно доллара упал на 2 копейки. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 4 копейки.
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