Гривня ослабла. Официальный курс валют
10.01.2022, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 10 января курс гривни относительно доллара упал на 4 копейки. Относительно евро национальная валюта потеряла 7 копеек.
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Киев • Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
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