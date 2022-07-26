Гривня подешевела. Официальный курс валют
26.07.2022, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 26 июля курс гривни по отношению к евро упал на 20 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
Читайте также
Бизнес-неделя: замораживание долга, много изменений от НБУ, зерновое соглашение и новые условия труда
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии