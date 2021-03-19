Гривня подорожала. Курс валют НБУ
19.03.2021, 08:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 19 марта курс гривни по отношению к доллару вырос на две копейки, а по отношению к евро – на копейку.
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