Гривня потеряла в цене. Итоги торгов на межбанке
04.08.2021, 17:03
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В среду, 4 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,865/26,885, к закрытию котировки составили 26,95/26,97.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,865, максимальные – 26,95. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,885, максимальные – 26,97.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,9048/31,9286, к закрытию котировки составили 32,0516/32,0727.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3692/0,3696, к закрытию котировки составили 0,3698/0,3702.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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