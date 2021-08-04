Гривня потеряла в цене. Итоги торгов на межбанке

В среду, 4 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,865/26,885, к закрытию котировки составили 26,95/26,97.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,865, максимальные – 26,95. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,885, максимальные – 26,97.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,9048/31,9286, к закрытию котировки составили 32,0516/32,0727.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3692/0,3696, к закрытию котировки составили 0,3698/0,3702.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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