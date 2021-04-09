Гривня потеряла в цене. Курс валют НБУ
09.04.2021, 08:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 9 апреля курс гривни по отношению к доллару упал на 8 копеек, а по отношению к евро – на 9.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев • Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Head of PRРазместить вакансию
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Последние новости
Комментарии