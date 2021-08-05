Гривня потеряла в цене. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 5 августа курс гривни упал по отношению к доллару на 7 копеек, а по отношению к евро – на 6.

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Анна Ишутина

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