Гривня потеряла в цене. Курс валют НБУ
22.11.2021, 07:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 22 ноября курс гривни относительно доллара упал на 13 копеек. Относительно евро национальная валюта подешевела на копейку.
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