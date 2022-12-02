Гривня потеряла в цене. Официальный курс валют
02.12.2022, 09:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 2 декабря курс гривни по отношению к евро снизился на 29 копеек. По отношению к доллару национальная валюта держится на прежнем уровне.
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