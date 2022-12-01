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Верховная Рада разрешила списывать кредиты на авто и жилье, разрушенные войной

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 18:13
Верховная Рада разрешила списывать кредиты на авто и жилье, разрушенные войной - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Депутаты Верховной Рады 265 голосами поддержали во втором чтении законопроект №7441-1 о списании кредитов на жилье и авто, которое было повреждено или разрушено во время войны. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.  

Согласно документу, заемщик может требовать списание задолженности, если его недвижимость уничтожена в результате войны. При этом эта недвижимость была его основным местом жительства до 23 февраля 2022 года.  

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Кредит на авто списывается при условии, что уничтоженное авто, по состоянию на 23 февраля, было единственным автомобилем в семье заемщика и задолженность по договору кредита не была просрочена на более чем 7 дней. 

Документ также регулирует приостановку выплаты по кредитам на движимое/недвижимое имущество, в случае, когда оно из-за войны оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий. Также, если это имущество было повреждено или уничтожено в результате военных действий. 

Срок подачи заявок на списание кредитов – период действия в Украине военного положения плюс три месяца после дня его прекращения. Заемщикам требуется предоставить кредитору подтверждающие документы. 

При списании кредита банк получает право на компенсацию гражданам Украины за имущество, уничтоженное в результате вооруженной агрессии РФ. Размер такой компенсации не может превышать основную сумму кредита заемщика. 

Другие убытки банка, например неполученные проценты, являются упущенной выгодой и могут быть возмещены в соответствии с законодательством за счет государства-агрессора. 

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Роман Бриль
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