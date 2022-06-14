Списание кредитов за уничтоженное имущество. Законопроект уже в Раде
Во вторник в Верховной Раде зарегистрировали ранее анонсированный законопроект о списании кредитов на имущество, уничтоженное или поврежденное в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом сообщил глава налогового комитета Даниил Гетманцев, являющийся одним из авторов законопроекта.
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"Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины значительная часть граждан Украины потеряла свое жилье и другое имущество. Определенное количество таких граждан приобрело такое имущество в кредит и имеют еще задолженность перед кредиторами. В то же время возникла ситуация, когда жилье или автомобиль разрушены, а долг остался", – прокомментировал он регистрацию законопроекта.
Гетманцев заявил, что законопроект предлагает механизм облегчения положения таких заемщиков.
Он предлагает либо "заморозить" кредит до получения предусмотренных законодательством компенсаций, либо списать, если речь идет о разрушенном жилье заемщика или его единственном автомобиле.
Текст законопроекта №7441-1 по состоянию на 13:00 на сайте парламента еще не опубликован.
- В банковском секторе не поддерживают идею списания кредитов на имущество, уничтоженное в результате боевых действий, если решение не будет предусматривать компенсацию банкам. Это может ощутимо поколебать банковскую сферу и повлиять на будущее ипотечное кредитование.
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