Списание кредитов за уничтоженное имущество. Законопроект уже в Раде

Во вторник в Верховной Раде зарегистрировали ранее анонсированный законопроект о списании кредитов на имущество, уничтоженное или поврежденное в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом сообщил глава налогового комитета Даниил Гетманцев, являющийся одним из авторов законопроекта.

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"Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины значительная часть граждан Украины потеряла свое жилье и другое имущество. Определенное количество таких граждан приобрело такое имущество в кредит и имеют еще задолженность перед кредиторами. В то же время возникла ситуация, когда жилье или автомобиль разрушены, а долг остался", – прокомментировал он регистрацию законопроекта.

Гетманцев заявил, что законопроект предлагает механизм облегчения положения таких заемщиков.

Читайте также Украинцам обещают списать кредиты за уничтоженное жилье и машины. Что с этой идеей не так Он предлагает либо "заморозить" кредит до получения предусмотренных законодательством компенсаций, либо списать, если речь идет о разрушенном жилье заемщика или его единственном автомобиле. Текст законопроекта №7441-1 по состоянию на 13:00 на сайте парламента еще не опубликован. В банковском секторе не поддерживают идею списания кредитов на имущество, уничтоженное в результате боевых действий, если решение не будет предусматривать компенсацию банкам. Это может ощутимо поколебать банковскую сферу и повлиять на будущее ипотечное кредитование.

Андрей Водяный

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