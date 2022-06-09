Банки обеспокоены из-за идеи списания кредитов за разрушенное жилье

В банковском секторе не поддержат идею списания кредитов на имущество, уничтоженное в результате боевых действий, если решение не будет предусматривать компенсацию банкам. Об этом говорится в материале LIGA.net о планах властей списывать потребительские кредиты на уничтоженное имущество.

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О такой инициативе рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. По его словам, если во время войны уничтожили жилье или авто человека, он не должен платить за него по кредитам.

Однако проблема в том, что кредиты выданы банками, и в случае списания долгов у них будут большие финансовые потери. Этого опасаются в банковском секторе.

"Списание долга по кредитам за уничтоженную недвижимость без решения государства о его полной или частичной компенсации [банка] существенно пошатнет банковскую сферу и повлияет на будущее ипотечное кредитование", — заявил в комментарии LIGA.net директор департамента ипотечного и валютного кредитования АО "Кредобанк" Павел Маик. Кредобанк является одним из лидеров рынка ипотеки в Украине.

В Нацбанке также хотят найти решение, которое не нанесло бы мощного удара по банковской системе.

Источник LIGA.net в руководстве НБУ отмечает, что инициативы, которые выразили депутаты по списанию долгов по кредитам, никоим образом не решают проблему компенсаций банкам. Поэтому регулятор готовит собственное предложение.

"Чтобы предлагать конкретные механизмы урегулирования, необходимо полностью понимать по меньшей мере объем потерь. И уже потом думать, из каких источников эти потери покрывать", — говорит собеседник.

Детальнее о планах властей списывать кредиты за уничтоженное имущество — в материале LIGA.net.

Андрей Водяный

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