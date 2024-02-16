Гривня растет в цене. Курс валют НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 16 февраля курс гривни по отношению к доллару вырос на 23 коп. и составляет 37,9484 грн/$. Относительно евро национальная валюта подорожала на 10 коп. — до 40,7718 грн/евро.
Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем
- Перспективные инвестиции. Миллиардеры Сорос и Уолтон покупают доли в фармкомпаниях
- "Смогут – отдадут, не смогут – ок". Трамп предлагает предоставить Украине помощь в кредит
Читайте также