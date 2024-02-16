Гривня растет в цене. Курс валют НБУ

Доллар подешевел на 23 копейки, евро – на 10 копеек

Фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 16 февраля курс гривни по отношению к доллару вырос на 23 коп. и составляет 37,9484 грн/$. Относительно евро национальная валюта подорожала на 10 коп. — до 40,7718 грн/евро.

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