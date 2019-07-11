Гривня резко дешевеет: доллар снова превысил 26 грн

В четверг, 11 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 15,80 коп и составляет 25,7140 грн. Курс продажи вырос на 18,13 коп – до 26,1037 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,95 грн, минимальный курс продажи – 25,91 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 24,7 коп и составляет 28,8073 грн. Средний курс продажи вырос на 30,77 коп до 29,4413. Продать евро дороже можно за 29,05 грн, купить дешевле – за 29,17 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,7 коп и составляет 3,672 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,8 коп и составляет 4,142 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,97 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)