UA

Гривня снова подорожала. Курс НБУ

08.12.2020, 08:00
Гривня снова подорожала. Курс НБУ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 8 декабря курс гривни по отношению к доллару вырос на 5 копеек, а по отношению к евро – на 13.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
курс валют курс нбу курс гривни курс доллара курс евро

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как четвероногие спасают физическое и ментальное здоровье хозяев во время коронакризиса

Партнерский проектКак четвероногие спасают физическое и ментальное здоровье хозяев во время коронакризиса
 