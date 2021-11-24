Гривня снова теряет в цене. Курс валют НБУ
24.11.2021, 07:10
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 24 ноября курс гривни относительно доллара упал на 20 копеек. Относительно евро национальная валюта подешевела на 18 копеек.
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