Гривня снова укрепляется. Курс валют НБУ
08.02.2021, 08:00
Иллюстративное фото: pixabay.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 8 февраля курс гривни по отношению к доллару вырос на 12 копеек, а по отношению к евро – на 17.
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