Гривня укрепилась. Итоги торгов на межбанке

В четверг, 29 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,73/27,75, к закрытию котировки составили 27,715/27,74.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,715, максимальные – 27,74. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,74, максимальные – 27,76.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,6032/33,6274, к закрытию котировки составили 33,5517/33,5820.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3724/0,3729, к закрытию котировки составили 0,3714/0,3719.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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