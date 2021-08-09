Гривня укрепилась. Итоги торгов на межбанке
09.08.2021, 17:19
Фото: depositphotos.com
В понедельник, 7 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,79/26,81, к закрытию котировки составили 26,74/26,76.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,74, максимальные – 26,825. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,76, максимальные – 26,845.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,4996/31,5231, к закрытию котировки составили 31,4515/31,4751.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3641/0,3645, к закрытию котировки составили 0,3640/0,3644.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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