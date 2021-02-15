Гривня укрепилась. Курс валют НБУ
15.02.2021, 08:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 15 февраля курс гривни по отношению к евро вырос на 13 копеек. А по отношению к доллару – снизился на полкопейки.
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