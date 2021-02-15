Гривня укрепилась. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 15 февраля курс гривни по отношению к евро вырос на 13 копеек. А по отношению к доллару – снизился на полкопейки.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.