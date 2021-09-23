Гривня укрепилась. Курс валют НБУ
23.09.2021, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 23 сентября курс гривни по отношению к доллару вырос на 4 копейки. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 7 копеек.
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