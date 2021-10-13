Гривня укрепилась. Курс валют НБУ
13.10.2021, 07:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 13 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на копейку, а по отношению к евро – на 8.
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