Гривня укрепилась. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 13 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на копейку, а по отношению к евро – на 8.

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Анна Ишутина

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