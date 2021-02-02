Гривня укрепилась на 25 копеек. Курс валют НБУ
02.02.2021, 08:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 2 февраля курс гривни по отношению к евро вырос на 25 копеек, а по отношению к доллару – на 7 копеек.
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