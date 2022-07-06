Гривня укрепилась на 47 копеек. Курс валют НБУ
06.07.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 6 июля курс гривни по отношению к евро вырос на 47 копеек. По отношению к доллару курс национальной валюты остается без изменений.
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