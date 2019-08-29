Гривня укрепилась на межбанке

В четверг, 29 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,23/25,27, к закрытию котировки составили 25,19/25,21.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,19, максимальные – 25,25. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,21, максимальные – 25,27.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,9497/27,9915, к закрытию котировки составили 27,8676/27,8873.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3773/0,3782, к закрытию котировки составили 0,3779/0,3783.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"