Гривня укрепилась. Официальный курс валют
27.01.2021, 08:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 27 января курс гривни по отношению к доллару вырос на копейку, а по отношению к евро – на 4 копейки.
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