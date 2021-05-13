Гривня укрепилась. Официальный курс валют
13.05.2021, 08:00
Автор изображения: Alimalisa (instagram.com/alimalisa_)
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 13 мая курс гривни по отношению к доллару вырос на 4 копейки, а по отношению к евро – на 18.
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Автор заглавного изображения: Alimalisa
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