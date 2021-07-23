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Гривня укрепилась. Официальный курс валют

23.07.2021, 08:00
Гривня укрепилась. Официальный курс валют - Фото
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 23 июля курс гривни вырос относительно доллара на 5 копеек, относительно евро – на 3 копейки.

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Анна Ишутина
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