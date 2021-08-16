Гривня укрепилась. Официальный курс валют

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 16 августа курс гривни вырос по отношению к доллару на 8 копеек, а по отношению к евро – на 2 копейки.

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Анна Ишутина

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