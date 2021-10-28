Гривня укрепилась. Официальный курс валют

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 28 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на 5 копеек, по отношению к евро – на 3.

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