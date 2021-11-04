Гривня укрепилась. Официальный курс валют
04.11.2021, 07:00
Автор изображения: Alimalisa (instagram.com/alimalisa_)
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 4 ноября курс гривни относительно доллара вырос на 5 копеек. По отношению к евро гривня подорожала на 13 копеек.
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Автор заглавного изображения: Alimalisa
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