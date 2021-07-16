Гривня укрепись. Курс валют НБУ
16.07.2021, 08:00
Иллюстративное фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 16 июля курс гривни вырос относительно доллара и евро на одну копейку.
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