Гривня укрепляется. Курс валют НБУ
07.07.2021, 08:00
Фото: пресс-служба НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 7 июля курс гривни вырос по отношению к доллару на 4 копейки, а по отношению к евро – на 11 копеек.
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