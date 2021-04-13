Гривня упала в цене. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 13 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,96/27,98, к закрытию котировки составили 28,07/28,09

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,95, максимальные – 28,07. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,97, максимальные – 28,09.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,2388/33,2542, к закрытию котировки составили 33,4987/33,5226.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3615/0,3619, к закрытию котировки составили 0,3643/0,3649.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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