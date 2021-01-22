Гривня вновь ослабла. Курс валют НБУ
22.01.2021, 08:00
Автор изображения: Alimalisa
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 22 января курс гривни по отношению к доллару упал на 5 копеек, а по отношению к евро – на 22 копейки.
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Автор заглавного изображения: Alimalisa
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