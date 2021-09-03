Гривня вновь ослабла. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 3 сентября курс гривни по отношению к доллару упал на 2 копейки, по отношению к евро – на 7 копеек.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Автор заглавного изображения: Alimalisa

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.