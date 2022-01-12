Гривня вновь ослабла. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 12 января курс гривни по отношению к доллару упал на копейку. Относительно евро национальная валюта подешевела на 6 копеек.

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Анна Ишутина

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