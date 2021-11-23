Гривня вновь ослабла. Официальный курс валют
23.11.2021, 07:00
Автор изображения: Alimalisa (instagram.com/alimalisa_)
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 23 ноября курс гривни относительно доллара упал на 9 копеек. Относительно евро национальная валюта подешевела на 8 копеек.
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Автор заглавного изображения: Alimalisa
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