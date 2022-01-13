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Гривня вновь теряет в цене. Курс валют НБУ

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 08:00
Гривня вновь теряет в цене. Курс валют НБУ - Фото
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 13 января курс гривни по отношению к доллару упал на 20 копеек. Относительно евро национальная валюта подешевела на 31 копейку.

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Анна Ишутина
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