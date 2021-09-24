Гривня вновь укрепилась. Курс валют НБУ
24.09.2021, 08:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 24 сентября курс гривни по отношению к доллару вырос на 14 копеек. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 20 копеек.
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