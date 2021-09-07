Гривня вновь укрепилась. Официальный курс валют
07.09.2021, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 7 сентября курс гривни по отношению к доллару вырос на 12 копеек, а по отношению к евро – на 16.
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