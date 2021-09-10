Доллар вновь дешевеет: наличные курсы по банкам

В пятницу, 10 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с четвергом упал на 7,35 коп и составляет 26,609 грн. Курс продажи снизился на 9,1 коп – до 26,8175 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 26,45 грн, максимальный – 26,68 грн. Для продажи минимальный курс – 26,69 грн, максимальный – 27,02 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,35 коп и составляет 31,341 грн. Средний курс продажи упал на 5,8 коп и составляет 31,7455 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,15 грн, максимальный – 31,45 грн. Для продажи минимальный курс – 31,57 грн, максимальный – 31,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,307 грн. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп составляет 3,75 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Александра Шмыкова

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